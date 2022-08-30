Нідерланди підтримують заборону видачі росіянам туристичних віз, - міністр
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що російським туристам більше не раді в ЄС і тому їм більше не потрібні візи
Це Гукстра сказав у коментарі виданню RTL Nieuws.
Міністр пояснив, що росіян не хочуть бачити в Європі, оскільки переважна більшість їх підтримує повномасштабне вторгнення в Україну.
Також Вопке Гукстра зазначив, що поки заборона стосується лише туристичних віз - саме ними найбільше користуються дотичні до путінського режиму росіяни.
"В Європі ми виступатимемо за те, щоб не продовжувати видавати туристичні візи. Ми чітко розрізняємо туристичні візи та інші візи", - сказав Гукстра.
Міністр висловив сподівання, що на найближчому обговоренні цього питання країни-члени ЄС зможуть дійти спільного рішення.
Водночас деякі країни вже обмежили право видачі туристичних віз росіянам. Серед них країни Балтії та Чехія. Право мати туристичні візи вони називають привілеєм.
Проте деякі країни, такі як Німеччина, Франція та Кіпр, вагаються щодо заборони віз для росіян, пояснюючи це побоюванням остаточно закрити шлях до Європи російським дисидентам.
- Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав анулювати довгострокові шенгенські візи росіян і припинити видавати їх громадянам РФ.
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