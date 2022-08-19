Литва закликала ЄС анулювати довгострокові шенгенські візи для росіян
Міністр закордонних справ Литви закликав країни Європейського Союзу анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам РФ і Білорусі
Про це інформує видання Pollitico з посиланням на міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.
"Разом ми маємо знайти спільне та ефективне рішення, щоб зробити заборону на видачу віз максимально ефективною. І вона повинна включати чітке "ні" російським і білоруським туристам, що набуде чинності негайно; відкликання вже виданих довгострокових багаторазових віз принаймні до закінчення війни; та постійне приймання тих, хто шукає притулку – не європейські канікули", – вважає Ландсбергіс.
Голова МЗС Литви наголосив, що росіяни використовують візи інших держав ЄС для сухопутного в'їзду до Європи через країни Балтії.
"Таким чином, члени ЄС, які продовжують видавати росіянам туристичні візи, не лише ігнорують усі звірства, здійснені щодо українців, а й фактично "запрошують" російських туристів до країн Балтії", - додав міністр.
Ландсбергіс роз'яснює, що у разі ухвалення заборони на видачу нових дозволів багато росіян уже отримали велику кількість багаторазових віз від трьох років. Тому міністр закликає їх анулювати.
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