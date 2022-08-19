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Литва закликала ЄС анулювати довгострокові шенгенські візи для росіян

19 серпня, 2022 п'ятниця
13:47
Світ шенгенська віза шенген

Міністр закордонних справ Литви закликав країни Європейського Союзу анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам РФ і Білорусі

Про це інформує видання Pollitico з посиланням на міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

"Разом ми маємо знайти спільне та ефективне рішення, щоб зробити заборону на видачу віз максимально ефективною. І вона повинна включати чітке "ні" російським і білоруським туристам, що набуде чинності негайно; відкликання вже виданих довгострокових багаторазових віз принаймні до закінчення війни; та постійне приймання тих, хто шукає притулку – не європейські канікули", – вважає Ландсбергіс.

Голова МЗС Литви наголосив, що росіяни використовують візи інших держав ЄС для сухопутного в'їзду до Європи через країни Балтії.

"Таким чином, члени ЄС, які продовжують видавати росіянам туристичні візи, не лише ігнорують усі звірства, здійснені щодо українців, а й фактично "запрошують" російських туристів до країн Балтії", - додав міністр. 

Ландсбергіс роз'яснює, що у разі ухвалення заборони на видачу нових дозволів багато росіян уже отримали велику кількість багаторазових віз від трьох років. Тому міністр закликає їх анулювати.

  • 26 липня міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.
  • 4 серпня міністр закордонних справ Естонії закликав до загальноєвропейської заборони на візи для громадян Росії. Урмас Рейнсалу завив, що ЄС має ще більше ізолювати країну-агресора.
  • 5 серпня посольство Латвії в Російській Федерації тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. Винятком є лише поїздка на похорони родича.
  • Станом на 6 серпня консульська служба Болгарії, на тлі дипломатичного скандалу, зупинила прийом документів росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості.
  • 1 серпня у Латвії призупиняють дію угоди про спрощений перетин кордону мешканцями районів поблизу Росії.
  • 9 серпня, премʼєрка Естонії Каллас вкотре закликала припинити видавати росіянам туристичні візи в Європу.
  • Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.
  • 10 серпня, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.
  • Не можна перетворювати Європу на супермаркет, - Зеленський підтримує припинення видачі шенгенських віз громадянам Росії.
  • 11 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що влада країни має намір не впускати в країну громадян Росії із виданими Естонією шенгенськими візами.
  • Також премʼєрка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу та заявила, що очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.
  • 14 серпня президент Латвії Егілс Левітс наголосив, що будуть введені додаткові санкції проти Росії, зокрема Латвія повинна переглянути вже видані росіянам посвідки на проживання і анулювати їх тим, хто підтримує військову агресію.
  • 16 серпня прем'єр-міністр країни Латвії, Криш'яніс Каріньш, заявив, що Латвія продовжуватиме росіянам тимчасові дозволи на проживання лише у виняткових випадках.

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Росія
ЄС
Литва
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