Про це повідомляє агенція Delfi.

Як йдеться у повідомленні, у зверненні до учасників 23-го зібрання політично репресованих в Ікшкілі президент Латвії Егілс Левітс наголосив, що будуть введені додаткові санкції проти Росії.

"Латвія повинна переглянути вже видані посвідки на проживання і візи й анулювати їх тим, хто підтримує російську агресію", - сказав він в Ікшкіле 13 серпня.

Також президент повідомив, що посвідки на проживання надалі не повинні видаватися тим постійним жителям Латвії, які приймуть російське громадянство. За словами Левітса, вони повинні будуть покинути країну.

"Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їхня невиправдана щедрість у видачі видів на проживання російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних бізнесменів, створили ризики безпеки та сприяли двомовності. Настав час провести ревізію наслідків цієї невдалої і небезпечної політики", - йдеться у повідомленні.

Президент Латвії сказав, що Росія, в яких державних форматах вона б не існувала, завжди була імперською і загрожувала своїм сусідам.

"Вбивство безневинних людей, тортури, приниження, депортації, позбавлення людської гідності - все, що сьогодні відбувається в Україні, відбувалося і тут, у нас, у Латвії", - сказав глава держави в Ікшкілі.

Delfi зазначає, що Латвія, на відміну від інших країн, не видає туристичних віз росіянам вже з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"До Латвії російські туристи приїжджають не лише з латвійською візою, а й з туристичними візами інших Шенгенських країн, наприклад, Фінляндії чи Італії. Тому вважаю, що Латвії разом із Фінляндією, Естонією, Чехією та іншими країнами-однодумами потрібно висунути вимогу надалі вже на рівні Європи перервати видачу туристичних віз громадянам Росії. Це було б додатковою санкцією проти Росії", - заявив президент.

Прем'єр-міністр Латвії заявив, що рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії необхідно ухвалити на рівні Європейського Союзу.

Сейм Латвії визнав Росію державою, яка підтримує тероризм, а її дії проти мирних жителів України – терористичними.

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