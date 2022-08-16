Про це заявив прем'єр-міністр країни Криш'яніс Каріньш, передає Delfi.

За словами прем'єра, надалі дію дозволів на проживання переважно не продовжуватимуть, крім рідкісних випадків. Каріньш додав, що найближчими тижнями в уряді з цього питання ухвалять конкретні рішення.

Очільник латвійського уряду також зазначив, що зараз громадянам Росії не видають віз, крім виняткових випадків, а також практично не видають посвідок на проживання.

Парламентський секретар міністерства закордонних справ Латвії Занда Калніня-Лукашевича пояснила, що до виняткових випадків можуть бути віднесені шлюби. У випадку, якщо громадянин Росії або Білорусі одружений з громадянином Латвії, то підстава для отримання посвідки на проживання буде вважатися достатньою.

На думку латвійських вищих посадовців, у громадян Росії більше не буде відновлюваних дозволів на проживання, крім особливих випадків.

Видання "Латвійські громадські ЗМІ" зазначає, що, за даними Управління у справах громадянства та міграції, наразі понад 9 тис. росіян мають чинний дозвіл на тимчасове проживання у Латвії.

Водночас понад 37 тис. громадян Росії мають посвідку на постійне проживання - велику кількість таких осіб пояснюють наявністю латвійських негромадян, які, проживаючи в Латвії, вирішили отримати російське громадянство.

9 серпня, премʼєрка Естонії Каллас вкотре закликала припинити видавати росіянам туристичні візи в Європу.

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.

10 серпня, очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.

У зверненні до учасників 23-го зібрання політично репресованих в Ікшкіле 13 серпня президент Латвії Егілс Левітс наголосив, що будуть введені додаткові санкції проти Росії, зокрема Латвія повинна переглянути вже видані росіянам посвідки на проживання і анулювати їх тим, хто підтримує військову агресію.

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