Про це повідомляє NOS.

"Посла Росії в Нідерландах викликали у зв'язку зі справою MH17. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у Палаті представників, що причиною цього стали висновки Спільної слідчої групи стосовно ролі президента Росії Путіна. Посол має надати з цього приводу пояснення", - йдеться у повідомленні.

Тим часом партія D66 уже запропонувала вислати російського посла з країни.

Водночас зауважує видання, Рютте воліє тримати відкритими лінії зв'язку з Кремлем. А якщо Нідерланди вишлють посла, РФ майже напевно вчинить аналогічно.

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT) з розслідування обставин збиття літака рейсу МН17 у липні 2014 року в небі над Донеччиною заявила про "вагомі ознаки того, що президент Росії приймав рішення про постачання важкого озброєння бойовикам "ДНР". У JIT також підкреслили, що літак рейсу МН17 було збито російським "Буком".

На пресконференції 8 лютого журналістам представили аудіо файли, в яких росіяни говорять про те, що всі рішення про постачання ЗРК "Бук" на територію України приймає найвище керівництво, тобто Путін. Також було оприлюднено аудіозапис розмови Путіна та тодішнього ватажка "ЛНР" Плотницького.

При цьому JIT повідомила, що попри багато нової інформації про осіб, причетних до збиття літака рейсу МН17, докази ще недостатньо конкретні для нових судових справ.