Нідерланди заблокували 14 російських яхт, – ЗМІ
Російські власники не зможуть забрати у Нідерландах 12 яхт, що будуються на їхнє замовлення, і ще дві яхти – що перебувають на технічному обслуговуванні – уряд заблокував їх через санкції
Про це пише NOS.
Мова йде про 12 яхт, що будуються, серед яких є й суперяхти завдовжки понад 35 метрів. Ще дві яхти були на технічному обслуговуванні та їх заблокували.
Тепер судна не можуть залишити країну через антиросійські санкції. Щоб розшукати судна, митники досліджували ринок яхтобудівників і трейдерів.
У митній службі відзначають, що верфі в Нідерландах повністю співпрацюють з урядом, хоча для них блокування суден матиме серйозні фінансові наслідки.
Митники також перевіряють вантажні відправлення в напрямку до Росії та Білорусі.
- Нагадаємо, порт у Туреччині може потрапити під санкції за зберігання яхти Абрамовича.
- Велика Британія затримала російську суперяхту в лондонському кварталі Canary Wharf.
- У президента Росії є ще одна 32-метрова яхта Nega, якою він подорожує Ладогою.
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