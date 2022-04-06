English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Нідерланди Нідерланди заблокували 14 російських яхт, – ЗМІ

Нідерланди заблокували 14 російських яхт, – ЗМІ

6 квітня, 2022 середа
11:05
Нідерланди яхта "Lady Anastasia"

Російські власники не зможуть забрати у Нідерландах 12 яхт, що будуються на їхнє замовлення, і ще дві яхти – що перебувають на технічному обслуговуванні – уряд заблокував їх через санкції

Про це пише NOS.

Мова йде про 12 яхт, що будуються, серед яких є й суперяхти завдовжки понад 35 метрів. Ще дві яхти були на технічному обслуговуванні та їх заблокували.

Тепер судна не можуть залишити країну через антиросійські санкції. Щоб розшукати судна, митники досліджували ринок яхтобудівників і трейдерів.

У митній службі відзначають, що верфі в Нідерландах повністю співпрацюють з урядом, хоча для них блокування суден матиме серйозні фінансові наслідки.

Митники також перевіряють вантажні відправлення в напрямку до Росії та Білорусі.

  • Нагадаємо, порт у Туреччині може потрапити під санкції за зберігання яхти Абрамовича.
  • Велика Британія затримала російську суперяхту в лондонському кварталі Canary Wharf.
  • У президента Росії є ще одна 32-метрова яхта Nega, якою він подорожує Ладогою.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
яхти
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Розбита техніка окупантів
4 квітня, 2022 понедiлок
Отримавши відсіч на Півдні та Сході України, Путін може розширити театр військових дій і піти на Молдову,- Притула
Херсон окупанти
5 квітня, 2022 вiвторок
ЗСУ вже на підступах до Херсона. В радіусі 20 км ведуться тяжкі бої за місто, - депутат Херсонської облради
4 квітня, 2022 понедiлок
Голова британської розвідки заявив, що масові страти військовими входили в плани Путіна по вторгненню в Україну
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.58
  • EUR
    Купівля 31.96
    Продаж 32.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
6 квітня
11:45
Марк Міллі
Американський генерал попередив, що війна України з Росією може тривати роками
11:44
Шарль Мішель
Санкції проти російських нафти і газу рано чи пізно потрібно буде запроваджувати, - голова Євроради Мішель
11:44
РФ використовує завербованих політиків США для поширення дезінформації, - Центр при РНБО
11:39
Рубіжне
Міський голова Рубіжного здає росіянам українських активістів, - голова Луганської ОВА
11:36
Київщина
На Київщині в Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, – голова ОВА
11:31
комуналка
У Міненерго запевнили, що не будуть підвищувати тарифи на газ і електроенергію
11:28
Vestas
Найбільший у світі виробник турбін Vestas залишає російський ринок
11:23
Гуманітарні коридори евакуація
В Україні погоджено 11 гуманітарних маршрутів на 6 квітня, - Верещук
11:16
Енергоатом показав аерозйомку окопів, що окупанти вирили в Зоні відчуження біля ЧАЕС
11:14
Ексклюзив
Владімір Путін
Це Росія, російська культура створила такого Путіна, який сьогодні воює з Україною, - співзасновник КримSOS Алієв
11:12
Латвія заморозила російської нерухомості на €100 млн
10:57
Петер Сійярто
"Українським лідерам час припинити ображати угорців": МЗС Угорщини викликало посла України через заяви влади
10:51
ракета рф
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
10:39
Сергій Братчук
Росіяни активно здійснюють повітряну розвідку над Одещиною, але українська ППО блокує їх, - речник ОВА
10:35
Джордж Камбосос
Абсолютний чемпіон світу пообіцяв провести бій з Ломаченком
10:34
евакуація
Укрзалізниця 6 квітня продовжить евакуацію людей з Краматорська та Слов'янська: розклад потягів
10:33
Володимир В’ятрович
В'ятрович: незаконне відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу - це ослаблення України, Зеленський має виправити ситуацію
10:28
Заступник очільника ОПУ Татаров міг просунути рішення про відключення "Еспресо", "5 каналу", "Прямого" та допоміг втекти з України Медведчуку, - Центр протидії корупції
10:23
Ексклюзив
окупанти
Єдиний спосіб вберегтись від зґвалтування – не потрапляти окупантам на очі, – психологиня дала поради, як запобігти насильству
10:18
окупанти
З початку повномасштабної війни РФ втратила близько 18 600 військових, 684 танки, 332 системи артилерії, 150 літаків і 135 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
10:01
Маріуполь
У Маріуполі погіршується гуманітарна ситуація: понад 160 тис. мешканців не мають доступу до води, тепла й медицини, - британська розвідка
10:00
Ексклюзив
посівна аграрії
Посівна кампанія в Україні проходить з проблемами забезпечення матеріально-технічних ресурсів, - Висоцький
09:38
Ексклюзив
міна
Окупанти маскують вибухові пристрої під іграшки та залишають їх на дитячих майданчиках, - Березенко
09:26
окупанти
Перестраховються: росіяни риють окопи на кордоні з Харківською областю
09:15
вбивство діти війна
Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 167 дітей, - ювенальні прокурори
09:10
Ексклюзив
Буча
В Бучі виявляють багато нових поховань, – мер міста
09:01
ООН
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 1480 мирних мешканців, - ООН
08:48
Еспресо
Поки "Еспресо", "Прямий" і "5-й" не будуть знову доступні в українських кабельних мережах, я буду відгукуватися лише на запрошення до етеру від цих каналів, - Айзенберг
08:39
Унаслідок обстрілів окупантами Рубіжного постраждало п'ятеро людей, ще одна загинула, - Гайдай
08:36
хакер
Українців попередили про хакерів, які намагаються отримати доступ до облікових записів у Telegram. Радять не переходити за підозрілими посиланнями
08:34
Ексклюзив
Прикордонники повернулися у місця дислокації на Чернігівщині
На очах видно, як місто оживає: територію розміновують, люди помалу повертаються, — боєць ТрО Чернігова про ситуацію в місті
08:25
Княжицький
Микола Княжицький: Як вимикали Еспресо
08:23
окупанти
Росіяни з повітря атакували Дніпропетровщину, знищили нафтобазу і влучили в завод, - ОВА
08:12
окупанти гармата
ЗСУ звільнили від росіян ще три населені пункти. Бригада окупантів із Мурманської області втратила в Україні близько 30% військових, - Генштаб
07:44
Гостомель
У Гостомелі понад 400 людей зникли безвісти, - військова адміністрація
07:28
Микола Княжицький
Правозахисники просять Зеленського повернути до етеру канали "Прямий", "Еспресо" та "5" і не обмежувати свободу слова, - Княжицький
06:58
Український культурний фонд
УКФ створив інтерактивну "Мапу культурних втрат"
06:55
Караваєв
Дуже прикро щодня читати жахіття. Російських військових навіть звірами назвати не можна, - футболіст "Динамо" Караваєв
06:39
Джамала
У Європі під час концертів на підтримку України зібрали понад €83 млн, - Джамала
06:22
Intel
Компанія Intel зупинила свою роботу в Росії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV