Нідерланди змінили умови надання автоматичного притулку росіянам - утікачам від мобілізації

Про це повідомляє NOS.NL.

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів, яка розглядає справи щодо надання притулку громадянам інших країн, тепер має право відхиляти заяви росіян на надання притулку. Відтепер громадяни РФ, які втікли до Нідерландів від мобілізації, більше не матимуть права автоматично залишатися в країні.

Ще три місяці тому росіянам повідомили, що вони можуть перебувати в Нідерландах в будь-якому випадку. Ван дер Бург повідомив, що це було зроблено для того, щоб запобігти судовому переслідуванню російських ухилянтів.

Утім зараз ситуація змінилася, оскільки міністр оборони РФ Сергій Шойгу вкотре оголосив про завершення мобілізації. Тому наразі держсекретар Нідерландів усе ще приймає рішення щодо заяви про надання притулку росіянам в окремих випадках. Зокрема це стосується тих, хто вдався до дезертирства або ж відмовився від служби в армії Росії.

"Це пов'язано з тим, що бракує актуальної, однозначної та достовірної інформації про те, наскільки призовники в Росії були (примусово) задіяні на війні в Україні", - наголосив Ван дер Бург.

Він також додав, що хоч і сотні тисяч росіян втекли від мобілізації, до Нідерландів їх приїхало небагато.

"Більшість із них часто подорожували до таких країн, як-от Туреччина, Вірменія та Грузія. Дуже невелика кількість вирішила приїхати до ЄС. У Нідерландах це стосується десятків людей. Йдеться не про значну групу людей, стосовно якої рішення треба ухвалювати швидко", - зазначив держсекретар.

24 жовтня українська розвідка повідомила, що попри публічні заяви мера Москви Сергія Собяніна про завершення "часткової мобілізації", продовжується вручення повісток за місцем проживання та роботи.