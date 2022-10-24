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Головна війна з Росією У Москві триває "часткова мобілізація", російським ЗМІ заборонили про це розповідати, - розвідка

У Москві триває "часткова мобілізація", російським ЗМІ заборонили про це розповідати, - розвідка

24 жовтня, 2022 понедiлок
15:11
війна з Росією мобілізація рф

Розвідка розповідає, що попри публічні заяви мера Москви Сергія Собяніна про завершення "часткової мобілізації", продовжується вручення повісток за місцем проживання та роботи

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

У повідомленні йдеться, що наразі російська влада тільки зупинила роботу так званих мобільних мобілізаційних пунктів й призупинила практику облав на військовозобов’язаних у громадських місцях. Вручення повісток за місцем проживання чи роботи тривають, а російським ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему.

"У спеціальних темниках (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми облав у Москві та Санкт-Петербурзі", - пише ГУР.

Наразі на полігонах московської області триває підготовка мобілізованих, після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні. Розвідка повідомляє, що у зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів по підготовці призначають військових, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" і мають бойовий досвід на території України.

Розвідка підтверджує кількість мобілізованих першої хвилі - щонайменше 200 тисяч осіб - та називає принцип, за яким "мобіків" доправлятимуть на фронт.

"Подальша мобілізація продовжуватиметься у класичному варіанті часів Другої Світової війни. Перша частина мобілізованих, направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї), призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу", - пише ГУР.

  • Російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи, - керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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Новини
Росія
мобілізація
ГУР
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