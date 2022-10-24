У Москві триває "часткова мобілізація", російським ЗМІ заборонили про це розповідати, - розвідка
Розвідка розповідає, що попри публічні заяви мера Москви Сергія Собяніна про завершення "часткової мобілізації", продовжується вручення повісток за місцем проживання та роботи
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
У повідомленні йдеться, що наразі російська влада тільки зупинила роботу так званих мобільних мобілізаційних пунктів й призупинила практику облав на військовозобов’язаних у громадських місцях. Вручення повісток за місцем проживання чи роботи тривають, а російським ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему.
"У спеціальних темниках (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми облав у Москві та Санкт-Петербурзі", - пише ГУР.
Наразі на полігонах московської області триває підготовка мобілізованих, після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні. Розвідка повідомляє, що у зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів по підготовці призначають військових, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" і мають бойовий досвід на території України.
Розвідка підтверджує кількість мобілізованих першої хвилі - щонайменше 200 тисяч осіб - та називає принцип, за яким "мобіків" доправлятимуть на фронт.
"Подальша мобілізація продовжуватиметься у класичному варіанті часів Другої Світової війни. Перша частина мобілізованих, направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї), призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу", - пише ГУР.
- Російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи, - керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
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