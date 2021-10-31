"Ніхто не пояснює борозну на шиї від удушення". Анна Скороход каже, що Антона Полякова вбили

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Еспресо.TV.



"Антона Полякова вбили. Ніхто чомусь на сьогоднішній момент не пояснює борозну на шиї від удушення, яка в нього була. Я її особисто бачила того дня, коли я приїхала в морг у Києві. Я її особисто бачила у Чернігові (звідки родом покійний і де його ховали - ред.). Чомусь тут нам поліція не дає жодних пояснень", - наводить її слова NV.ua.



За її словами, Поляков ніколи не вживав наркотиків.



"Антон навіть пігулки від головного болю не приймав, а говорити про дешевий вуличний наркотик - це просто смішно, придумали б уже кращу історію", - сказала вона.



Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін раніше розповів, що в організмі померлого народного депутата Антона Полякова, крім метадону та алкоголю, знайшли димедрол, який посилює дію наркотиків.



У Нацполіції розглядають дві версії смерті Антона Полякова - хронічне захворювання та отруєння невідомою речовиною.



Довідка



Полякова так Сокроход було виключено з парламентської фракції "Слуга народу" після зроблені ними заяви про нібито оплачувану лояльність нардепів-"слуг" під час голосувань.





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