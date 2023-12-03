Цього року перше місце посів польський політик Дональд Туск.

Але на четвертому місці з’явився голова офісу президента Андрій Єрмак, якого назвали "зеленим кардиналом". Він навіть перед президентом Туреччини Ердоганом.

Натомість Володимира Зеленського визнано головним мрійником, за ним, на другому місці, росіянин Олексій Навальний.

Насправді, на мою думку, публікація цього рейтингу є дуже знаковою для України. Ці рейтинги відображають реальне ставлення на Заході до політичної влади в Україні.

Ми, тут в Україні про це знали та говорили вже давно і тепер це визнав світ.

І це дуже погано, фактично тепер президент України Володимир Зеленський не є рівноправним партнером лідерів країн та керівників урядів, які є нашими партнерами й союзниками у війні проти Росії.

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З Єрмаком вони також не будуть спілкуватись, бо по статусу він для них "ніхто".

То хто ж тоді буде впливати на прийняття рішень наших партнерів щодо фінансової й військової допомоги? Це вже реально серйозна проблема.

А визнання Зеленського головним мрійником Європи, за яким росіянин Навальний, то взагалі схоже на тролінг. Це демонструє, що ніхто вже серйозно не сприймає те, що говорить Зеленський.

Я давно вже говорив, що період емополітики закінчився і президенту Зеленському потрібно перейти до реальної політики, а не продовжувати нескінчений серіал відеозвернень, давання інтерв’ю і публічних вимог до наших іноземних партнерів та образ.

Чинна влада, на мою думку, цим рейтингом фактично скомпрометована і це є результатом всіх тих дій всупереч Конституції України й перетворення країни з парламентсько-президентської за формою правління на офісно-президентську, де головним в офісі є його керівник.

Іспанський сором…

Джерело

Про автора. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій

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