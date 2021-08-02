Нікол Пашинян втретє став прем'єр-міністром Вірменії

Про це йдеться в указі на сайті президента Вірменії.

Нагадаємо, Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів.



Пашинян мав на меті послабити політичну напруженість у країні після програшу у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.



За вірменським законодавством, проведення позачергових виборів можливе лише в разі, якщо премʼєр-міністр подає у відставку, а парламент двічі не обирає нового.

Вибори відбулись 20 червня 2021 року - партія Пашиняна отримала конституційну більшість у парламенті, набравши 53,92%. Проросійський блок експрезидента країни Роберта Кочаряна "Вірменія" опинився на другому місці з 21,04% голосів виборців.