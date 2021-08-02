Нікол Пашинян втретє став прем'єр-міністром Вірменії
2 серпня президент Вірменії Армен Саркісян офіційно призначив Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни
Про це йдеться в указі на сайті президента Вірменії.
Нагадаємо, Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів.
Пашинян мав на меті послабити політичну напруженість у країні після програшу у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.
За вірменським законодавством, проведення позачергових виборів можливе лише в разі, якщо премʼєр-міністр подає у відставку, а парламент двічі не обирає нового.
Вибори відбулись 20 червня 2021 року - партія Пашиняна отримала конституційну більшість у парламенті, набравши 53,92%. Проросійський блок експрезидента країни Роберта Кочаряна "Вірменія" опинився на другому місці з 21,04% голосів виборців.
- Вперше посаду прем'єр-міністра Нікол Пашинян обійняв 8 травня 2018 року, втім вже 16 жовтня того ж року подав у відставку. Тоді це також був суто формальний крок, аби провести дострокові парламентські вибори. Після цього Пашинян виконував обовʼязки премʼєр-міністра. Вибори відбулись, і 14 січня 2019 року його знову призначили главою вірменського уряду. Зазначимо, останні місяці Нікол Пашинян був на посаді виконуючого обов'язки прем'єр-міністра країни
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