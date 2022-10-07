"Ніколи раніше не бачила, щоб жахіття були настільки масштабними й жорстокими": Саманта Пауер про воєнні злочини РФ в Україні
Голова Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Саманта Пауер, яка має досвід документування воєнних злочинів по всьому світі, наголосила, що ніколи раніше не бачила настільки масштабних і жорстоких звірств, як ті, що їх Росія скоює в Україні
Про це голова USAID сказала під час брифінгу за підсумками візиту до Києва.
"До того, як я приєдналася до адміністрації Байдена, я мала досвід документації воєнних злочинів по всьому світу. Але те, чого ніколи раніше не бачила, – що жахіття скоюються на такому рівні. Власне країною, яка використовує свою військову суперсилу. І все це поєднано з такими масштабними використаннями військової потуги й настільки жорстоким і нелюдським поводженням, настільки масштабними звірствами і байдужістю до людських страждань. На жаль, це те, що ми зараз спостерігаємо в Україні", – сказала вона.
Саманта Павер наголосила, що нині важливо надати підтримку Україні в документуванні воєнних злочинів Росії. І розповіла, що програма USAID працює в Україні в напрямку підтримки документацію воєнних злочинів ще після того, як РФ анексувала Крим і значну частину Донбасу.
"Коли розпочалася нова хвиля окупації, ми розширили попередні програми. І зараз ми маємо багатосторонні канали підтримки Україні", – додала Саманта Пауер
Вона наголосила, що дуже важливим є передовсім проведення внутрішнього розслідування, а водночас США й інші країни-союзники України запустили механізм захисту прав людини. Міжнародний суд бере участь у зборі доказів і підтримці розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, і 22 офіси нині збирають свідчення і докази.
"Ми тісно співпрацюємо з українськими урядовцями, щоб залучити якомога більше факторів і бути максимально об'єктивними", – додала Пауер.
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6 жовтня до Києва прибула з візитом адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер
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Саманта Пауер оголосила, що США виділить Україні 55 млн доларів для підготовки до зими. Допомогу буде направлено зокрема на ті області України, які найбільше постраждали від російської агресії – Чернігівська, Харківська, Київська, Одеська, Миколаївська, Запорізька та Житомирська.
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