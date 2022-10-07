Про це голова USAID сказала під час брифінгу за підсумками візиту до Києва.

"До того, як я приєдналася до адміністрації Байдена, я мала досвід документації воєнних злочинів по всьому світу. Але те, чого ніколи раніше не бачила, – що жахіття скоюються на такому рівні. Власне країною, яка використовує свою військову суперсилу. І все це поєднано з такими масштабними використаннями військової потуги й настільки жорстоким і нелюдським поводженням, настільки масштабними звірствами і байдужістю до людських страждань. На жаль, це те, що ми зараз спостерігаємо в Україні", – сказала вона.

Саманта Павер наголосила, що нині важливо надати підтримку Україні в документуванні воєнних злочинів Росії. І розповіла, що програма USAID працює в Україні в напрямку підтримки документацію воєнних злочинів ще після того, як РФ анексувала Крим і значну частину Донбасу.

"Коли розпочалася нова хвиля окупації, ми розширили попередні програми. І зараз ми маємо багатосторонні канали підтримки Україні", – додала Саманта Пауер

Вона наголосила, що дуже важливим є передовсім проведення внутрішнього розслідування, а водночас США й інші країни-союзники України запустили механізм захисту прав людини. Міжнародний суд бере участь у зборі доказів і підтримці розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, і 22 офіси нині збирають свідчення і докази.

"Ми тісно співпрацюємо з українськими урядовцями, щоб залучити якомога більше факторів і бути максимально об'єктивними", – додала Пауер.

6 жовтня до Києва прибула з візитом адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер

Саманта Пауер оголосила, що США виділить Україні 55 млн доларів для підготовки до зими. Допомогу буде направлено зокрема на ті області України, які найбільше постраждали від російської агресії – Чернігівська, Харківська, Київська, Одеська, Миколаївська, Запорізька та Житомирська.

Президент Зеленський обговорив з Самантою Пауер план швидкого відновлення України та безпеку на об'єктах громадської інфраструктури

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