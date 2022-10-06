Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Сьогодні у Києві зустрівся із Самантою Пауер, керівницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Обговорили наявні та перспективні програми нашої співпраці, реалізацію нашого плану швидкого відновлення України. Головний наголос у цих програмах – це безпека. І ми скоро представимо суспільству цей новий підхід до нашої громадянської інфраструктури", – заявив президент Зеленський.

Він також подякував Саманті Пауер за виділення коштів для підготовки нашої інфраструктури до зимового періоду, зокрема, для теплопостачання.

6 жовтня, до Києва прибула з візитом адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер

Саманта Пауер оголосила, що США виділить Україні 55 млн доларів для підготовки до зими. Допомогу буде направлено зокрема на ті області України, які найбільше постраждали від російської агресії – Чернігівська, Харківська, Київська, Одеська, Миколаївська, Запорізька та Житомирська.