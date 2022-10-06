Зеленський розповів, про що говорив із Самантою Пауер
Разом із адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку президент обговорив план швидкого відновлення України та безпеку на об'єктах громадянської інфраструктури.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
"Сьогодні у Києві зустрівся із Самантою Пауер, керівницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Обговорили наявні та перспективні програми нашої співпраці, реалізацію нашого плану швидкого відновлення України. Головний наголос у цих програмах – це безпека. І ми скоро представимо суспільству цей новий підхід до нашої громадянської інфраструктури", – заявив президент Зеленський.
Він також подякував Саманті Пауер за виділення коштів для підготовки нашої інфраструктури до зимового періоду, зокрема, для теплопостачання.
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6 жовтня, до Києва прибула з візитом адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер
- Саманта Пауер оголосила, що США виділить Україні 55 млн доларів для підготовки до зими. Допомогу буде направлено зокрема на ті області України, які найбільше постраждали від російської агресії – Чернігівська, Харківська, Київська, Одеська, Миколаївська, Запорізька та Житомирська.
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