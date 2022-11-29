Про це пише в телеграмі начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Близько 15:00 армія РФ нагадала про себе обстрілом прибережного населеного пункту Мирівської громади", - написав Євтушенко.

Повідомляється, що російські снаряди пошкодили п'ять приватних житлових будинків, господарчу споруду, газогін.

Також внаслідок обстрілів постраждала 73-річна місцева жителька. Нині її стан задовільний.

Євтушенко просить жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін.

"Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання", - додав очільник району.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада окупанти атакували Дніпро чотирма ракетами. Внаслідок обстрілів будівлі зазнали серйозних руйнувань.

Минулої доби російські окупанти атакували Нікопольський район. Війська РФ били з важкої артилерії та "ураганів".

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