Нікопольщину пообіді обстріляли окупанти: постраждала людина, пошкоджені газогін і домівки
Удень 29 листопада рашисти обстріляли населені пункти Мирівської громади Нікопольського району на Дніпропетровщині. Постраждала місцева жителька, пошкоджені газогін і приватні будинки
Про це пише в телеграмі начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Близько 15:00 армія РФ нагадала про себе обстрілом прибережного населеного пункту Мирівської громади", - написав Євтушенко.
Повідомляється, що російські снаряди пошкодили п'ять приватних житлових будинків, господарчу споруду, газогін.
Також внаслідок обстрілів постраждала 73-річна місцева жителька. Нині її стан задовільний.
Євтушенко просить жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін.
"Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання", - додав очільник району.
- Нагадаємо, в ніч на 29 листопада окупанти атакували Дніпро чотирма ракетами. Внаслідок обстрілів будівлі зазнали серйозних руйнувань.
- Минулої доби російські окупанти атакували Нікопольський район. Війська РФ били з важкої артилерії та "ураганів".
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