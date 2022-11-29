Про це написав очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа. Працюють усі служби. Деталі з'ясовуються", - написав Резніченко.

Напередодні Резніченко повідомив, що внаслідок удару по Дніпру, який РФ завдала 26 листопада, одна людина загинула, 13 постраждали.

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