Росіяни вдарили по Дніпру кількома ракетами: поцілили у підприємство
Ввечері 28 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру
Про це написав очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа. Працюють усі служби. Деталі з'ясовуються", - написав Резніченко.
Напередодні Резніченко повідомив, що внаслідок удару по Дніпру, який РФ завдала 26 листопада, одна людина загинула, 13 постраждали.
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