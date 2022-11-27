Внаслідок вчорашньої атаки по Дніпру загинула одна людина

Про це стало відомо з його telegram-каналу.

"Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо: ранком суботи, 26 листопада 2022 року, росіяни завдали обстрілу по місту Дніпро, постраждало 13 людей, пошкоджено 7 будинків і склад.

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