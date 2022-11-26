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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Дніпрі є приліт. Постраждала жінка, пошкоджено 7 будинків
Оновлено

У Дніпрі є приліт. Постраждала жінка, пошкоджено 7 будинків

26 листопада, 2022 субота
13:01
війна з Росією

Ранком суботи, 26 листопада 2022 року, росіяни завдали обстрілу по місту Дніпро

Про це о 12:01 заявив міський голова Борис Філатов.

"За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП (трансформаторних підстанцій - ред.)", - зазначив мер Дніпра у телеграмі.

"Аварійні служби вже усі виїхали на місце", - додав Філатов.

Місцеві пабліки стверджують, що мають місце повторні вибухи й що від першого прильоту нібито постраждала приватна одноповерхова забудова.

При цьому українська влада наголошує на неприпустимості публікацій фото й відео з місця влучення аби не допомагати росіянам коригувати вогонь.

О 12:36 керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко навів уточнені дані щодо наслідки російського обстрілу:

"На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу.

Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні".

Повітряна тривога тривала у Дніпрі з 11:39 до 12:45.

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Дніпро
Дніпропетровщина
ракетний удар
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