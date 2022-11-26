У Дніпрі є приліт. Постраждала жінка, пошкоджено 7 будинків
Ранком суботи, 26 листопада 2022 року, росіяни завдали обстрілу по місту Дніпро
Про це о 12:01 заявив міський голова Борис Філатов.
"За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП (трансформаторних підстанцій - ред.)", - зазначив мер Дніпра у телеграмі.
"Аварійні служби вже усі виїхали на місце", - додав Філатов.
Місцеві пабліки стверджують, що мають місце повторні вибухи й що від першого прильоту нібито постраждала приватна одноповерхова забудова.
При цьому українська влада наголошує на неприпустимості публікацій фото й відео з місця влучення аби не допомагати росіянам коригувати вогонь.
О 12:36 керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко навів уточнені дані щодо наслідки російського обстрілу:
"На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу.
Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні".
Повітряна тривога тривала у Дніпрі з 11:39 до 12:45.
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