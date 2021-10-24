Німеччина безплатно передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca
Україна безплатно отримала від Німеччини 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca
Про це повідомляє DW.
Загалом Німеччина передала 7,6 млн доз вакцин від коронавірусу іншим країнам, зокрема, 1,5 млн доз отримала Україна.
Найбільше доз препарату дісталося В’єтнаму – 2,6 млн доз, Єгипет та Гана отримали по 1,2 млн, Намібія - 200 тис.
Ще 10 млн доз ФРН передала міжнародній програмі рівного доступу до лікарських препаратів COVAX.
- 23 жовтня стало відомо, що в Україні пункти вакцинації проти COVID-19 розгорнуться на залізничних вокзалах у всіх обласних центрах та великих пасажирських залізничних вузлах.
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