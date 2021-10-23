Щеплення робитимуть на усіх великих вокзалах, поштамтах та в аеропортах
Пункти вакцинації проти COVID-19 розгорнуться на залізничних вокзалах у всіх обласних центрах та великих пасажирських залізничних вузлах
До того ж, сьогодні, 23 жовтня 2021 року, крім раніше відкритих, почнуть діяти такі пункти на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя, передає Еспресо.TV.
"Подорожі мають бути безпечними. Спільно з МОЗ ми розгортаємо пункти вакцинації в ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях. Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах, сьогодні ще додадуться Маріуполь та Івано-Франківськ, з понеділка відкриється центр вакцинації в аеропорту Борисполя. Ми просимо пасажирів із розумінням поставитися до обмежень, які насправді вже рятують життя: лише за дві доби вдалося виявити майже 300 інфікованих осіб, які мали сідати у потяг", - цитує міністра інфраструктури Олександра Кубракова офіційний сайт Укрзалізниці.
Кубраков разом з в.о. члена правління АТ "Укрзалізниця" Олександром Перцовським проінспектували пункти вакцинації, які працюють на залізничному вокзалі Києва.
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За словами Олександра Перцовського, пункти вакцинації, які Укрзалізниця почала відкривати на вокзалах з 21 жовтня, є популярними серед населення.
"Рішення про відкриття пунктів вакцинації на вокзалах - це значний внесок залізничників у боротьбу з пандемією коронавірусу. Щодня вокзали приймають тисячі пасажирів, які відтепер можуть отримати щеплення, не витрачаючи додатковий час на поїздку до медзакладу. Так, станом на сьогоднішній ранок у наших пунктах зроблено понад 2 тис. щеплень. Крім того, вони є зручними для мешканців міст, адже, як правило, вокзали знаходяться у місцях зі зручною транспортною розв’язкою", - наголосив Перцовський.
Також у компанії триває вакцинація працівників, у першу чергу тих, які контактують з клієнтами.
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"Наразі вже вакциновано 30% провідників, найближчим часом ця цифра буде збільшена вдвічі", - заявив Олександр Перцовський.
З 25 жовтня пункти вакцинації почнуть працювати на залізничних вокзалах у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільську, Миколаєві, Чернівцях та Роздільному.
- Нагадаємо, раніше такі пункти було відкрито на залізничних вокзалах Києва (2 пункти), Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина, Коростеня, Рівного, Хмельницького та Ужгорода.
- Також на 10 залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Тут невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест та отримати довідку, що в разі негативного результату буде підставою для посадки в поїзд. Ця послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн. Від початку їх функціонування - 21 жовтня - було зроблено понад 4 тис. тестів.
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