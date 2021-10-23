Щеплення робитимуть на усіх великих вокзалах, поштамтах та в аеропортах

До того ж, сьогодні, 23 жовтня 2021 року, крім раніше відкритих, почнуть діяти такі пункти на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя, передає Еспресо.TV.

"Подорожі мають бути безпечними. Спільно з МОЗ ми розгортаємо пункти вакцинації в ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях. Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах, сьогодні ще додадуться Маріуполь та Івано-Франківськ, з понеділка відкриється центр вакцинації в аеропорту Борисполя. Ми просимо пасажирів із розумінням поставитися до обмежень, які насправді вже рятують життя: лише за дві доби вдалося виявити майже 300 інфікованих осіб, які мали сідати у потяг", - цитує міністра інфраструктури Олександра Кубракова офіційний сайт Укрзалізниці.



Кубраков разом з в.о. члена правління АТ "Укрзалізниця" Олександром Перцовським проінспектували пункти вакцинації, які працюють на залізничному вокзалі Києва.



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За словами Олександра Перцовського, пункти вакцинації, які Укрзалізниця почала відкривати на вокзалах з 21 жовтня, є популярними серед населення.



"Рішення про відкриття пунктів вакцинації на вокзалах - це значний внесок залізничників у боротьбу з пандемією коронавірусу. Щодня вокзали приймають тисячі пасажирів, які відтепер можуть отримати щеплення, не витрачаючи додатковий час на поїздку до медзакладу. Так, станом на сьогоднішній ранок у наших пунктах зроблено понад 2 тис. щеплень. Крім того, вони є зручними для мешканців міст, адже, як правило, вокзали знаходяться у місцях зі зручною транспортною розв’язкою", - наголосив Перцовський.

Також у компанії триває вакцинація працівників, у першу чергу тих, які контактують з клієнтами.



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"Наразі вже вакциновано 30% провідників, найближчим часом ця цифра буде збільшена вдвічі", - заявив Олександр Перцовський.

З 25 жовтня пункти вакцинації почнуть працювати на залізничних вокзалах у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільську, Миколаєві, Чернівцях та Роздільному.