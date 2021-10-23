Пандемія COVID в Україні: за добу - знову 23 тис. випадків. Померло - 483, щеплено - 290 тис.
За добу 22 жовтня в Україні зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 777, медпрацівників - 438)
При цьому 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані - 86 203 людини, передає Еспресо.TV.
Як наголошує у своєму щоденному звіті Мінохорониздоров'я, це "новий рекорд щеплень".
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 5 362 особи;
летальних випадків - 483;
одужало - 8 330 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 748 614 осіб;
одужало - 2 369 695 осіб;
летальних випадків - 63486;
проведено ПЛР-тестувань - 13 927 353.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу - 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.
95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
- Нагадаємо, учора, 22 жовтня, повідомлялося про 23 785 випадків зараження українців коронавірусом.
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