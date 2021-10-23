Пандемія COVID в Україні: за добу - знову 23 тис. випадків. Померло - 483, щеплено - 290 тис.

При цьому 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані - 86 203 людини, передає Еспресо.TV.



Як наголошує у своєму щоденному звіті Мінохорониздоров'я, це "новий рекорд щеплень".



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 5 362 особи;

летальних випадків - 483;

одужало - 8 330 осіб.



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За весь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 748 614 осіб;

одужало - 2 369 695 осіб;

летальних випадків - 63486;

проведено ПЛР-тестувань - 13 927 353.



Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу - 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.



95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Нагадаємо, учора, 22 жовтня, повідомлялося про 23 785 випадків зараження українців коронавірусом.





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