Рівненська та Миколаївська області переходять у червону зону
Від вівторка, 26 жовтня 2021 року, червоний рівень епідемічної небезпеки буде встановлений на території Рівненської та Миколаївської областей
Причиною такого рішення Міністерство охорони здоров'я України називає "загрозливу ситуацію із поширення коронавірусної хвороби та недостатні темпи вакцинації проти COVID-19", передає Еспресо.TV.
Червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються у згаданих регіонах.
З їхнім вичерпним переліком можна ознайоитися за цим посиланням.
Водночас, обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо "100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат", кажуть у МОЗ.
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При цьому в Міністерстві вкотре звертають увагу:
захистити себе та рідних можна шляхом щеплення.
Знайти місце проведення вакцинації та записатися на щеплення від COVID-19 можа тут або за телефоном 0 800 60 20 19.
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