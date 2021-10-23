Рівненська та Миколаївська області переходять у червону зону

Причиною такого рішення Міністерство охорони здоров'я України називає "загрозливу ситуацію із поширення коронавірусної хвороби та недостатні темпи вакцинації проти COVID-19", передає Еспресо.TV.



Червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються у згаданих регіонах.



З їхнім вичерпним переліком можна ознайоитися за цим посиланням.



Водночас, обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо "100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат", кажуть у МОЗ.



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При цьому в Міністерстві вкотре звертають увагу:



захистити себе та рідних можна шляхом щеплення.



Знайти місце проведення вакцинації та записатися на щеплення від COVID-19 можа тут або за телефоном 0 800 60 20 19.



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