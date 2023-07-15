Німеччина до 2027 року планує надати Україні зброї на 17 млрд євро, - Шольц

Про це Шольц сказав на своїй великій пресконференції у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підрахували, що з початку війни і приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на поставки зброї, які ми з Німеччини фінансуємо для України", – сказав Шольц.

Він підкреслив, що агресивна війна Росії "продовжує впливати на наші життя і дуже сильно хвилювати всіх нас".

За словами Шольца, після США Німеччина є країною, яка надає найбільшу підтримку Україні – також і у військовому плані.