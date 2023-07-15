Німеччина до 2027 року планує надати Україні зброї на 17 млрд євро, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підрахував, що від початку повномасштабного вторгнення Росії і до 2027 року Німеччина витратить на поставки зброї Україні приблизно 17 мільярдів євро
Про це Шольц сказав на своїй великій пресконференції у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".
"Ми підрахували, що з початку війни і приблизно до 2027 року, можливо, ми витратимо 17 мільярдів євро лише на поставки зброї, які ми з Німеччини фінансуємо для України", – сказав Шольц.
Він підкреслив, що агресивна війна Росії "продовжує впливати на наші життя і дуже сильно хвилювати всіх нас".
За словами Шольца, після США Німеччина є країною, яка надає найбільшу підтримку Україні – також і у військовому плані.
- Нагадаємо, 13 липня Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги вартістю близько 600 млн євро. За даними Міністерства оборони, Київ отримає дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Luna.
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