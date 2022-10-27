Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твіттері.

"У мене і Бербок багато справ, і ми підбили підсумки під час нашої розмови. Ми працюємо разом, щоб постачати більше зброї до України, зокрема через партнерство з третіми країнами. Я ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами", - сказав він.

Відомо, що 27 жовтня внаслідок обстрілу було пошкоджено магістральну мережу в центральних областях. У зв'язку з цим у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях будуть нові графіки віялових відключень. Причому не виключено, що відключення триватимуть довше за 4 години.

27 жовтня в Укренерго повідомили, що на Київщині, Чернігівщині, Черкащині й Житомирщині 27 жовтня обмежать використання електрики через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Ступінь обмежень регулюватимуть залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Вони потрібні для зменшення навантаженя на електромережі й уникнення повторних аварій після російських обстрілів інфраструктури. Це дасть змогу швидше відновити пошкоджені об'єкти та тримати систему збалансованою.

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