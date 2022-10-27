У чотирьох областях України обмежать споживання світла через російські обстріли інфраструктури: список
На Київщині, Чернігівщині, Черкащині й Житомирщині 27 жовтня обмежать використання електрики через російські обстріли енергетичної інфраструктури
Про це повідомило Укренерго у фейсбуці.
У ніч на 27 жовтня окупанти обстріляли обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях країни. Щоб не перевантажувати мережу, операторам розподільчих мереж повідомили, наскільки потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
Ступінь обмежень регулюватимуть залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Вони потрібні для зменшення навантаженя на електромережі й уникнення повторних аварій після російських обстрілів інфраструктури. Це дасть змогу швидше відновити пошкоджені об'єкти та тримати систему збалансованою.
- 22 жовтня РФ атакували кілька областей України, влучивши енергетичні об'єкти. Тож Укренерго вимикало електроенергію у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Також у відомстві зауважили, що масштаби пошкоджень енергетичних об'єктів України внаслідок масованого удару 22 жовтня можуть перевершити за наслідками шкоду від атак 10-12 жовтня.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари по критичній інфраструктурі України - це спроби Кремля спровокувати нові хвилі біженців до Європи
- А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури.
- 24 жовтня в Укренерго запевнили, що ситуація довкола української енергосистеми є контрольованою.
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