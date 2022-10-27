Про це повідомило Укренерго у фейсбуці.

У ніч на 27 жовтня окупанти обстріляли обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях країни. Щоб не перевантажувати мережу, операторам розподільчих мереж повідомили, наскільки потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Ступінь обмежень регулюватимуть залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Вони потрібні для зменшення навантаженя на електромережі й уникнення повторних аварій після російських обстрілів інфраструктури. Це дасть змогу швидше відновити пошкоджені об'єкти та тримати систему збалансованою.

22 жовтня РФ атакували кілька областей України, влучивши енергетичні об'єкти. Тож Укренерго вимикало електроенергію у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Також у відомстві зауважили, що масштаби пошкоджень енергетичних об'єктів України внаслідок масованого удару 22 жовтня можуть перевершити за наслідками шкоду від атак 10-12 жовтня.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари по критичній інфраструктурі України - це спроби Кремля спровокувати нові хвилі біженців до Європи

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури.

24 жовтня в Укренерго запевнили, що ситуація довкола української енергосистеми є контрольованою.

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