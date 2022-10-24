"Ми далекі від апокаліптичного сценарію": голова Укренерго про ризики довготривалих відключень світла
В Укренерго запевняють, що ситуація довкола української енергосистеми є контрольованою
Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна.
Виходячи з чинної ситуації, важко уявити, аби українців могли б лишити світла на тижні або ж місяці, оскільки ситуація довкола енергосистем в Україні є контрольованою, каже він.
"Якщо виходити навіть з нинішньої ситуації, наша енергосистема все ще цілісна і контрольована Диспетчерським центром "Укренерго". Ми поки що далекі від апокаліптичного сценарію. Я навіть не знаю, наскільки цей апокаліпсис реалістичний", - наголосив Кудрицький.
- 22 жовтня РФ атакували кілька областей України, влучивши енергетичні об'єкти. Тож Укренерго здійснювало відключення електроенергії у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Також у відомстві зауважили, що масштаби пошкоджень енергетичних об'єктів України внаслідок масованого удару 22 жовтня можуть перевершити за наслідками шкоду від атак 10-12 жовтня.
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