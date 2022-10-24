Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна.

Виходячи з чинної ситуації, важко уявити, аби українців могли б лишити світла на тижні або ж місяці, оскільки ситуація довкола енергосистем в Україні є контрольованою, каже він.

"Якщо виходити навіть з нинішньої ситуації, наша енергосистема все ще цілісна і контрольована Диспетчерським центром "Укренерго". Ми поки що далекі від апокаліптичного сценарію. Я навіть не знаю, наскільки цей апокаліпсис реалістичний", - наголосив Кудрицький.

22 жовтня РФ атакували кілька областей України, влучивши енергетичні об'єкти. Тож Укренерго здійснювало відключення електроенергії у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Також у відомстві зауважили, що масштаби пошкоджень енергетичних об'єктів України внаслідок масованого удару 22 жовтня можуть перевершити за наслідками шкоду від атак 10-12 жовтня.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари по критичній інфраструктурі України - це спроби Кремля спровокувати нові хвилі біженців до Європи

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури. "Якщо в Україні більше не буде ні електрики, ні опалення, ні води, це може викликати нове міграційне цунамі", - сказав він.

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