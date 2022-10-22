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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Якщо Німеччина терміново не допоможе Україні з енергетичним обладнанням та боєприпасами, Захід чекає "міграційне цунамі", - Шмигаль

Якщо Німеччина терміново не допоможе Україні з енергетичним обладнанням та боєприпасами, Захід чекає "міграційне цунамі", - Шмигаль

22 жовтня, 2022 субота
17:23
війна з Росією Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури

Про це повідомило видання Stuttgarter-Nachrichten.

"Якщо в Україні більше не буде ні електрики, ні опалення, ні води, це може викликати нове міграційне цунамі", - сказав він.

Також Шмигаль звинуватив Росію у бажанні "занурити Україну в гуманітарну катастрофу", атакуючи її цивільну інфраструктуру.

З огляду на це, він попросив надати "мобільне обладнання для виробництва електроенергії та тепла", а також обладнання для очищення води. Паливо для генераторів ще поки є, "але якщо буде масштабний збій в електро- та теплопостачанні, то нам знадобиться більше". Тоді Україні також знадобиться "імпорт електроенергії" із Заходу. Крім того, прем'єр-міністр звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати подальшу військову допомогу.

"Це буквально питання днів", – заявив прем’єр.

Окрім цього, за його словами, також необхідні глушилки для протидії "20-30 іранським безпілотникам-камікадзе", які Росія щодня використовує проти України.

Шмигаль високо оцінив нещодавно поставлений німецький зенітно-ракетний комплекс "IRIS-Т". Зараз він використовується і "вже врятував багато-багато життів", зазначив прем’єр.

У понеділок Шмигаль та канцлер Німеччини Олаф Шольц відкриють німецько-український економічний форум у Берліні, де вищі представники обох країн обговорять питання відновлення України. Кілька міністрів з України приїдуть до Берліна або будуть на зв'язку в режимі онлайн, повідомили організатори.

  • Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно було передано з Німеччини, 18 жовтня уже став на бойове чергування і продемонстрував перші результати роботи в Україні. 
  • 20 жовтня Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у телефонній розмові з Володимиром Зеленським запевнив у непохитній підтримці та постачанні сучасної техніки для ППО.
  • 22 жовтня Шольц заявив, що Світ має допомогти Україні не лише захиститися від РФ, а й відбудуватися. Він вважає важливим не тільки "дуже конкретно" визначити, що потрібно зробити, куди потрібно вкласти інвестиції, як можна організувати відновлення, але й подумати і про те, як протягом багатьох років світове товариство зможе фінансувати таку відбудову.
  • 22 жовтня стало відомо, що Німеччина не постачає до України танки західного зразка, зокрема тому, що влада враховує думку громадян, які не згодні з політикою санкцій та поставками зброї.
  • Станом на 22 жовтня відомо, що глави Міноборони та МЗС та Німеччини вимагають від міністра фінансів збільшити військову допомогу Україні.

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Світ
зброя
Німеччина
Денис Шмигаль
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зброя для України
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