Якщо Німеччина терміново не допоможе Україні з енергетичним обладнанням та боєприпасами, Захід чекає "міграційне цунамі", - Шмигаль

Про це повідомило видання Stuttgarter-Nachrichten.

"Якщо в Україні більше не буде ні електрики, ні опалення, ні води, це може викликати нове міграційне цунамі", - сказав він.

Також Шмигаль звинуватив Росію у бажанні "занурити Україну в гуманітарну катастрофу", атакуючи її цивільну інфраструктуру.

З огляду на це, він попросив надати "мобільне обладнання для виробництва електроенергії та тепла", а також обладнання для очищення води. Паливо для генераторів ще поки є, "але якщо буде масштабний збій в електро- та теплопостачанні, то нам знадобиться більше". Тоді Україні також знадобиться "імпорт електроенергії" із Заходу. Крім того, прем'єр-міністр звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати подальшу військову допомогу.

"Це буквально питання днів", – заявив прем’єр.

Окрім цього, за його словами, також необхідні глушилки для протидії "20-30 іранським безпілотникам-камікадзе", які Росія щодня використовує проти України.

Шмигаль високо оцінив нещодавно поставлений німецький зенітно-ракетний комплекс "IRIS-Т". Зараз він використовується і "вже врятував багато-багато життів", зазначив прем’єр.

У понеділок Шмигаль та канцлер Німеччини Олаф Шольц відкриють німецько-український економічний форум у Берліні, де вищі представники обох країн обговорять питання відновлення України. Кілька міністрів з України приїдуть до Берліна або будуть на зв'язку в режимі онлайн, повідомили організатори.

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно було передано з Німеччини, 18 жовтня уже став на бойове чергування і продемонстрував перші результати роботи в Україні.

20 жовтня Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у телефонній розмові з Володимиром Зеленським запевнив у непохитній підтримці та постачанні сучасної техніки для ППО.

22 жовтня Шольц заявив, що Світ має допомогти Україні не лише захиститися від РФ, а й відбудуватися. Він вважає важливим не тільки "дуже конкретно" визначити, що потрібно зробити, куди потрібно вкласти інвестиції, як можна організувати відновлення, але й подумати і про те, як протягом багатьох років світове товариство зможе фінансувати таку відбудову.

22 жовтня стало відомо, що Німеччина не постачає до України танки західного зразка, зокрема тому, що влада враховує думку громадян, які не згодні з політикою санкцій та поставками зброї.

Станом на 22 жовтня відомо, що глави Міноборони та МЗС та Німеччини вимагають від міністра фінансів збільшити військову допомогу Україні.

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