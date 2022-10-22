Шольц розповів, чому Німеччина не надає Україні танки

Про це повідомив канцлер Німеччини.

"Але факт залишається фактом: питання про те, яку зброю ми постачаємо, ґрунтується на дуже чіткому принципі - не діяти поодинці... Моє враження від розмов з громадянами: від 20 до 30% не погоджуються ані з політикою санкцій, ані з постачанням зброї. Серед них виборці практично всіх політичних напрямів - ХДС/ХСС, ВДП, "зелених", а також СДПН. Я сперечаюся з тими, хто сумнівається, і пояснюю причини наших рішень", - зазначив Шольц.

Шольц нагадав, що за допомогою кругового обміну Німеччина забезпечила доставлення в Україну понад 100 танків, які можуть бути використані там негайно: з Чехії, зі Словаччини, зі Словенії, з Греції.

"Логістика, запчастини, боєприпаси для цих танків російського або пострадянського виробництва є в Україні. Ми намагаємося постачати з інших країн. Але факт залишається фактом: питання, яке озброєння ми постачаємо, базується на дуже чіткому принципі - не діяти наодинці" - сказав він.

22 жовтня Шольц заявив, що Світ має допомогти Україні не лише захиститися від РФ, а й відбудуватися. Він вважає важливим не тільки "дуже конкретно" визначити, що потрібно зробити, куди потрібно вкласти інвестиції, як можна організувати відновлення, але й подумати і про те, як протягом багатьох років світове товариство зможе фінансувати таку відбудову

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