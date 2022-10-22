Світ має допомогти Україні не лише захиститися від РФ, а й відбудуватися, - Шольц

Про це стало відомо з суботнього подкасту.

"Відбудова буде великим, величезним завданням. І нам доведеться багато вкласти, щоб це добре працювало. Україна не може зробити це сама. Європейський Союз не може зробити це сам. Це може зробити лише вся світова спільнота, яка зараз підтримує Україну. І робити це їй доводиться довго", - сказав канцлер.

Окрім цього відомо, що він вважає важливим не тільки "дуже конкретно" визначити, що потрібно зробити, куди потрібно вкласти інвестиції, як можна організувати відновлення, але й подумати і про те, як протягом багатьох років світове товариство зможе фінансувати таку відбудову.

Цим питанням буде присвячена експертна конференція, яку Шольц як головуючий G7 разом із главою Комісії Європейського Союзу Урсулою фон дер Ляєн скликають у Берліні 25 жовтня.

"Йдеться про те, щоб зараз, серед жахів війни, надіслати знак надії, що все знову покращується", - зауважив політик.

Він нагадав, що щодня світ бачить картини жахливих руйнувань, які завдає Україні російська війна: зруйновані села, зруйновані міста, дороги, залізниці, лінії електропередач, лікарні, школи, бібліотеки, університети… У цій війні вже зруйновано неймовірну кількість того, що було створено століттями.

"І поки світ намагається підтримати Україну та її народ у захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, її демократії та свободи, вже треба думати про майбутнє, про те, як забезпечити гарне майбутнє для тих, хто живе в Україні, щоб економіка знову зростала і все працювало", - сказав Шольц.

13 жовтня стало відомо, що лідери країн "Великої сімки" продовжуватимуть надавати фінансову підтримку Україні під час війни, а відбудова нашої держави буде спільним завданням міжнародних фінансових інституцій

20 жовтня президент України наголосив, що країні для повноцінної відбудови, як економіки, так і престижу, необхідно €3,5 млрд цьогоріч і близько €14 млрд у наступному - 2023 році.

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