Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до Європейської ради.

"За цих передумов – захищене небо й захищена енергетика – ми зможемо перейти до масштабнішої відбудови в Україні. І це не тільки про економіку та соціальну сферу. Це не тільки про безпеку. Це також і про престиж Європи. Сподіваюся, що вже найближчим часом, а саме 25 жовтня у Німеччині, під час конференції щодо відбудови України, ми обговоримо, як ми разом доведемо, що дієвість нашого єднання й наших інституцій значно потужніша, ніж будь-який антиєвропейський терор. Російський, іранський чи будь-який інший", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна потребує більшої підтримки в реалізації Fast Recovery Plan у першочергових заходах для відбудови країни після терористичних ударів Росії.

"У вас є всі ці дані – чого саме ми потребуємо. Ми вже маємо розуміння щодо необхідних коштів. Це 3,5 мільярда євро цьогоріч і близько 14 мільярдів євро наступного року. І поки що ми із цих коштів отримали нуль. А вони життєво необхідні. Як і життєво необхідні наступні транші макрофіну для України", - сказав президент України.

Також Зеленський подякував за вже отримані гроші.

"Дякуємо за кошти, які вже надійшли, але досі не ухвалено рішення щодо решти 6 мільярдів із цього пакету, які критично потрібні цього року. І це у ваших силах – уже сьогодні дійти принципової згоди щодо надання цієї допомоги нашій державі. Терор має програти. Україна і вся Європа мають перемогти", - додав Зеленський.

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