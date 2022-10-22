Про це він заявив у твіттері.

"Ударами по українській критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи", - заявив він.

Як підкреслив Подоляк, єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу – швидка передача Україні ППО і додаткових ракет.

"Чи вдасться Путіну реалізувати свій план сьогодні, залежить лише від лідерів у європейських столицях. Єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу - швидка передача ППО й ракет до неї", - додав він.

22 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури. "Якщо в Україні більше не буде ні електрики, ні опалення, ні води, це може викликати нове міграційне цунамі", - сказав він.

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