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Ударами по критичній інфраструктурі України кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи, - Подоляк

22 жовтня, 2022 субота
18:11
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що удари по критичній інфраструктурі України - це спроби кремля спровокувати нові хвилі біженців до Європи

Про це він заявив у твіттері.

"Ударами по українській критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи", - заявив він.

Як підкреслив Подоляк, єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу – швидка передача Україні ППО і додаткових ракет.

"Чи вдасться Путіну реалізувати свій план сьогодні, залежить лише від лідерів у європейських столицях. Єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу - швидка передача ППО й ракет до неї", - додав він.

  • 22 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури. "Якщо в Україні більше не буде ні електрики, ні опалення, ні води, це може викликати нове міграційне цунамі", - сказав він.

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мігранти
Михайло Подоляк
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