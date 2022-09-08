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Головна війна з Росією Німеччина може наблизити перемогу України, якщо посилить свою військову підтримку, – Кулеба

Німеччина може наблизити перемогу України, якщо посилить свою військову підтримку, – Кулеба

8 вересня, 2022 четвер
04:00
війна з Росією На фото Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину наблизити перемогу України шляхом посилення військової підтримки та тиску на РФ

Про це Кулеба сказав у зверненні до конференції Фонду Конрада Аденауера, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Міністр зазначив, якщо Європа дасть слабину, тоді Росія знищить нормальне і стабільне життя кожного європейського домогосподарства. Тому потрібно зупинити Москву і завадити їй шантажувати Європу за допомогою енергоресурсів та інфляції.

Глава МЗС заявив, що війна має закінчитися на умовах України, а для цього нашій країні потрібна допомога Німеччини.

"Німеччина може наблизити перемогу, посиливши підтримку України. Основні бойові танки та бронетехніка, додаткові гаубиці, РСЗВ та зенітна зброя допоможуть покращити ситуацію на полі бою. Водночас постачання наземних систем ППО допоможуть захистити мирних жителів від нищівних ударів Росії", - сказав Кулеба.

Глава МЗС також закликав Німеччину посилити зусилля для тиску на Росії, зокрема шляхом повного ембарго на енергоносії, відключення всіх російських і білоруських банків від SWIFT, заборони роспропаганди в Європі, виходу всіх німецьких компаній з РФ та припинення видачі віз.

"Злочини росіян в Україні не можуть лишатися непокараними. Ми очікуємо, що Німеччина підтримає всі зусилля, націлені на притягнення злочинців до відповідальності", - підкреслив Кулеба.

  • Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Україна продовжить працювати над тим, аби Росію було визнано державою-спонсором тероризму

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