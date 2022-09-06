Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Ми вимагали, вимагаємо і будемо вимагати визнання Росії державою-спонсором тероризму. Те, що зараз адміністрація Байдена не готова ухвалити таке рішення, не означає, що воно ніколи не буде ухвалене. Ми працюватимемо над тим, щоб Росію визнали тим, ким насправді вона є", - сказав він.

"Ми не відступимо і будемо наполягати на своєму. Бо це було б дійсно правильним рішенням", - сказав він.

Раніше у Білому домі заявили, що внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України та затримати експорт продовольства.

Кулеба навів приклад Ірану, який перебуває у списку держав-терористів, але з ним ведуть переговори як США, так і ЄС. "Як бачите, одне іншому не заважає", - додав Кулеба.

6 вересня президент США Джо Байден заявив, що Росію не слід визнавати спонсором тероризму.

У серпні У МЗС РФ пригрозили США наслідками визнання Росії спонсором тероризму.

28 липня Сенат США ухвалив резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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