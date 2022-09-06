У США пояснили, чому не варто оголошувати Росію державою-спонсором тероризму

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, це може призвести до затримки експорту продовольства і поставити під загрозу операції з перевезення товарів через Чорне море.

6 вересня президент США Джо Байден заявив, що Росію не слід визнавати спонсором тероризму.

У серпні У МЗС РФ пригрозили США наслідками визнання Росії спонсором тероризму.

28 липня Сенат США ухвалив резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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