У США пояснили, чому не варто оголошувати Росію державою-спонсором тероризму
Сполучені Штати Америки не вважають ефективною пропозицію України внести Росію в американський список країн-спонсорів тероризму
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
За її словами, це може призвести до затримки експорту продовольства і поставити під загрозу операції з перевезення товарів через Чорне море.
- 6 вересня президент США Джо Байден заявив, що Росію не слід визнавати спонсором тероризму.
- У серпні У МЗС РФ пригрозили США наслідками визнання Росії спонсором тероризму.
- 28 липня Сенат США ухвалив резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.
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