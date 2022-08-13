Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами директора департаменту Північної Америки МЗС РФ Олександр Дарчієва, Москва попередила Вашингтон, що визнання РФ державою-спонсором тероризму може призвести до повного розриву відносин між країнами.

"У даному контексті згадаю обговорювану зараз у конгресі законодавчу ініціативу оголосити Росію країною-спонсором тероризму. Якщо вона буде реалізована, це означатиме перетин Вашингтоном точки неповернення з найсерйознішим супутнім збитком для двосторонніх відносин аж до зниження їхнього рівня і навіть розриву. Американська сторона попереджена", - сказав Дарчієв.

Зараз до списку США держав-спонсорів тероризму входять Сирія, Іран, КНДР та Куба.

28 липня Сенат США ухвалив резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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