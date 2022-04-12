Німеччина може не покликати Індію на саміт G7 через мовчання щодо України, - Bloomberg
У Німеччині обговорюють доцільність запрошення прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді на саміт G7 у червні з огляду на небажання країни засуджувати повномасштабне вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Німеччина, яка зараз головує в G7, збирається включити Сенегал, Південну Африку та Індонезію як гостей на зустріч у Баварії, але є питання участі Індії.
Одне із джерелповідомило, що Індія була у списку до початку війни в Україні, але рішення ще не прийнято.
Представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що список буде оприлюднений, щойно його буде завершено.
Він також наголосив, що "канцлер неодноразово давав зрозуміти, що хотів би, щоб до санкцій приєдналося якнайбільше партнерів".
Крім цього, країни G7 обговорюють варіанти поводження з президентом РФ Путіним, якщо він приїде на саміт G20 в Індонезії в кінці року.
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