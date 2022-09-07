Німеччина передала Україні радар COBRA і ще п’ять зеніток Gepard
Німеччина за останній тиждень передала Україні радіолокаційну станцію COBRA і п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard
Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на дані уряду Німеччини, опубліковані у вівторок, 6 вересня.
Радарна технологія від COBRA (Counter Battery Radar) є системою артилерійської розвідки і дозволяє виявляти ворожі гаубиці та міномети калібру 80 міліметрів. За оцінками, радар зможе виявити 40 вогневих позицій за дві хвилини. Експерти оцінюють вартість системи COBRA в 50 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Німеччина може передати Україні від трьох до п’яти радіолокаційних станцій COBRA, але Берлін оголошував про підготовку лише однієї такої системи.
Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину снарядами калібру 35 мм. У реальних умовах вона стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Раніше виробник систем провів навчання українських солдатів у Німеччині з використання установок.
У середині липня офіційний Берлін опублікував список озброєння, яке ще планує поставити Україні, серед яких були 30 ЗСУ Gepard.
- Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, відбувається в координації із союзниками. Так він прокоментував, чому Берлін відмовляється давати Києву бойові танки, до чого раніше закликав український прем'єр Денис Шмигаль.
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