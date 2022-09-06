Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я одразу казав: ми не будемо діяти самі й тісно координуватимемо наші дії із союзниками. Ситуація змінюється. Я також узгоджував із Байденом постачання Україні реактивних систем залпового вогню", – сказав Шольц.

Тому ФРН забезпечує постачання в Україну важких озброєнь — зенітні самохідні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню, Panzerhaubitze 2000.

"Як канцлер, я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі постачання", – сказав Шольц.

"Ми робимо те, що є необхідним і правильним. Але певний "поділ праці" має сенс. Німеччина може робити наголос на протиповітряній обороні та артилерії", – додав канцлер.

6 вересня Die Welt повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовив у проханні прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння, а саме сучасних німецьких танків Leopard 2.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом запропонував шляхи, як Німеччина могла б організувати постачання танків Leopard 2

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