"Поділ праці" має сенс. Шольц пояснив, чому Німеччина не постачатиме Україні танки
ФРН робить наголос на протиповітряній обороні та артилерії
Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Я одразу казав: ми не будемо діяти самі й тісно координуватимемо наші дії із союзниками. Ситуація змінюється. Я також узгоджував із Байденом постачання Україні реактивних систем залпового вогню", – сказав Шольц.
Тому ФРН забезпечує постачання в Україну важких озброєнь — зенітні самохідні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню, Panzerhaubitze 2000.
"Як канцлер, я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі постачання", – сказав Шольц.
"Ми робимо те, що є необхідним і правильним. Але певний "поділ праці" має сенс. Німеччина може робити наголос на протиповітряній обороні та артилерії", – додав канцлер.
- 6 вересня Die Welt повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовив у проханні прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння, а саме сучасних німецьких танків Leopard 2.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом запропонував шляхи, як Німеччина могла б організувати постачання танків Leopard 2
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.59
Купівля 39.59Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 39.22Продаж 40.25
- Актуальне
- Важливе