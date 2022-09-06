Шольц блокує постачання сучасних німецьких танків Leopard 2 в Україну, – Welt

Про це повідомляє Welt з посиланням на українські урядові кола. За їх словами, шанси на прорив у питанні поставок нових танків є невисокі.

"Канцлер Шмигаль не взяв жодних зобов’язань щодо запитуваної поставки найсучасніших основних бойових танків Leopard 2. Переговори з Шольцем з цього приводу залишалися "загальними і нечіткими", і не було "зовсім бажання" змінити негативну позицію щодо поставки танків. Шмигаль поїхав до Берліна з конкретним проханням. Як підтвердили в київських урядових колах, прем'єр-міністр України запропонував Шольцу, серед іншого, щоб танки Leopard 2 поставлялися безпосередньо промисловістю", - пишуть у Welt.

Раніше промислова група Krauss-Maffei Wegmann (KMW) від 8 квітня зробила пропозицію щодо прямої поставки в Україну. На той момент компанія вже домовилася про поставку в Україну 100 танків Leopard 2A7, включаючи запчастин та навчальні блоки для солдатів, на загальну суму 1,55 млрд євро. Тому перші танки могли бути доставлені через 36 місяців після укладення контракту.

Однак Шольц не пообіцяв таких постачань. Канцлер не виявив "зовсім жодного бажання" змінити свою негативну позицію щодо постачання танків, повідомило джерело видання.

У відповідь на запит Welt в уряді Шольца повідомили, що не припиняють підтримувати Україну як у військовому, так і в політичному, фінансовому та гуманітарному планах.

"Ми просимо вас з розумінням поставитися до того, що ми, як правило, не повідомляємо про конфіденційні обговорення", – сказала представниця відомства канцлера.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом запропонував шляхи, як Німеччина могла б організувати постачання танків Leopard 2

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