Німеччина просить Швейцарію дозволити постачання боєприпасів для Gepard в Україну

Про це повідомляє Spiegel з посиланням Ламбрехт.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт надіслала листа швейцарській колезі Віолі Амхерд з проханням дозволити реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну.

Ламбрехт стверджує, що системи Gepard в Україні в основному використовуються для захисту критичної інфраструктури. Цим вони також убезпечили морські порти на півдні країни, які є ключовими для експорту українського зерна.

Крістін Ламбрехт наголосила, що з огляду на "гуманітарні наслідки в усьому світі", до яких призведе припинення постачання зерна, Німеччина та Швейцарія повинні "абсолютно виконати" запит на додаткові боєприпаси.

Відомо, що Швейцарія намагається дотримуватись воєнного нейтралітету, тому досі відмовляє у дозволі на постачання боєприпасів, вироблених компанією Oerlikon-Bührle.

25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про постачання Україні додатково 2-х систем залпового вогню MARS та 4-х гаубиць, а також про продовження постачання систем протиповітряної оборони.

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