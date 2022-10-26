Німеччина просить Швейцарію дозволити постачання боєприпасів для Gepard в Україну
Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт попросила у Швейцарії дозволити реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну
Про це повідомляє Spiegel з посиланням Ламбрехт.
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт надіслала листа швейцарській колезі Віолі Амхерд з проханням дозволити реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну.
Ламбрехт стверджує, що системи Gepard в Україні в основному використовуються для захисту критичної інфраструктури. Цим вони також убезпечили морські порти на півдні країни, які є ключовими для експорту українського зерна.
Крістін Ламбрехт наголосила, що з огляду на "гуманітарні наслідки в усьому світі", до яких призведе припинення постачання зерна, Німеччина та Швейцарія повинні "абсолютно виконати" запит на додаткові боєприпаси.
Відомо, що Швейцарія намагається дотримуватись воєнного нейтралітету, тому досі відмовляє у дозволі на постачання боєприпасів, вироблених компанією Oerlikon-Bührle.
- 25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про постачання Україні додатково 2-х систем залпового вогню MARS та 4-х гаубиць, а також про продовження постачання систем протиповітряної оборони.
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