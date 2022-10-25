Штайнмаєр у Києві: Німеччина додатково надасть Україні 2 установки MARS, 4 гаубиці й нові системи ППО
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив у вівторок про постачання Україні додатково 2-х систем залпового вогню MARS та 4-х гаубиць, а також про продовження постачання систем протиповітряної оборони
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Скоро буде поставлено 2 системи MARS і 4 гаубиці", - сказав Штайнмаєр на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Говорячи про шляхи пошуку миру в Україні, він сказав, звертаючись до Зеленського: "Я згоден з вами, що потрібний справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може викликати нову війну".
В офісі президента України зазначили, що Зеленський обговорив зі Штайнмаєром багато важливих тем. Фінансову і подальшу політичну допомогу, відбудову України, питання європейської та євроатлантичної інтеграції, глобальну продовольчу безпеку. І, звісно, оборонні потреби нашої держави. Зокрема, це стосується систем артилерії, бронетехніки та іншого озброєння.
"Також сьогодні ми вперше в історії наших двосторонніх відносин схвалили спільну заяву Президентів. Зокрема, вона закріплює особистий патронаж Президента Штайнмаєра над процесом відновлення Чернігівщини", - зазначив лідер України.
- Нагадаємо, Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок вранці. Президент Німеччини прибув ранковим потягом від Укрзалізниці, яка оригінально привітала його листівками та букетом ірисів (в подяку за систему ППО з аналогічною назвою).
- Він мав намір зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.
- Штайнмаєр під час візиту в Корюківку на Чернігівщині був змушений вирушити в бомбосховище через повітряну тривогу, де поспілкувався з простими чернігівчанами.
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