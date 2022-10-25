Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до України

Про це повідомила прессекретар президента Німеччини Керстін Гаммелін у твіттері.

"Наша солідарність непорушна, і такою вона залишиться. Федеральний президент Штайнмаєр прибув в Україну", - ідеться в повідомлені.

"Для мене було важливо, особливо зараз на цій фазі повітряних атак з безпілотниками, крилатими ракетами та ракетами, надіслати українцям меседж солідарності", - сказав Штайнмаєр після прибуття, цитує Deutsche Welle.

Він зазначив, що Німеччина підтримуватиме Україну економічно, політично та військово. Також він відзначив "мужність, силу духу та непоступливість" українців.

Видання Welt пише, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у Києві планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначають також, що Штайнмаєр на власні очі хоче побачити руйнування, спричинені атакою Росії на Україну.

Крім того, на сайті президента ФРН анонсована зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Це третя спроба президента Німеччини приїхати до України з початку війни. Раніше його візит планувався на минулий четвер, однак його довелося відкласти з міркувань безпеки. За кілька днів до того Росія здійснила масований обстріл всієї території України.

12 квітня стало відомо, що президент Німеччини Штайнмаєр уперше за час повномасштабної війни планував візит до Києва, однак йому відмовили. Посол України у ФРН заявив, що замість Штайнмаєра в Україні очікують на Шольца.

13 квітня Володимир Зеленський заявив, що ніякого офіційного звернення від Штайнмаєра стосовно візиту в Україну він не отримував.

5 травня стало відомо, що Штайнмаєр заявив про готовність провести переговори з Володимиром Зеленським. Того ж дня він отримав запрошення від президента України відвідати Київ.

19 жовтня Штайнмаєр скасував запланований візит в Україну з міркувань безпеки.