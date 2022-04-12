Президент Німеччини Штайнмаєр збирався у Київ, але Зеленський відмовився зустрічатись з ним

Про це Штайнмаєр заявив сьогодні на брифінгу під час свого візиту до Варшави, повідомляє німецьке видання Tagesschau.

За словами президента ФРН, президент Польщі Анджей Дуда запропонував йому відвідати українську столицю разом із главами Литви, Латвії та Естонії, "щоб відправити сильний сигнал загальноєвропейської солідарності з Україною".

"Я був до цього готовий. Але, мабуть, і я мушу визнати, у Києві цього не хочуть", – сказав Штайнмаєр.

Раніше Bild, із посиланням на джерела в уряді України, повідомив, що Штайнмаєр хотів відвідати Київ 13 квітня. Проте, за даними видання, зараз президент Володимир Зеленський не хоче зустрічатися з ним через минулі тісні зв'язки німецького політика з Росією. Водночас у Києві не виключили можливості такої зустрічі у майбутньому.

Відзначимо, що сьогодні Штайнмаєр перебуває з візитом у Польщі, де він зустрівся, зокрема, з президентом Анджеєм Дудою. Основна тема візиту – війна Росії проти України.

Нагадаємо, Штайнмаєр визнав, що його прихильність до Росії була помилкою, лише на початку квітня. До того він активно виступав за співпрацю з РФ та побудову Північного потоку - 2. Також його авторству приписують сумнозвісну "формулу Штайнмаєра", згідно з якою пропонувався російський варіант впровадження Мінських угод.

Проте тепер Штайнмаєр закликає скликати трибунал щодо воєнних злочинів Росії та президента Володимира Путіна.

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