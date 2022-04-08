Штайнмаєр вважає, що для Путіна потрібно скликати трибунал через воєнні злочини
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав скликати трибунал щодо воєнних злочинів Росії та президента Володимира Путіна
Про це він заявив у інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel.
На питання, чи повинен Путін та голова МЗС РФ Сергій Лавров з'явитись в суді ООН у Гаазі Штайнмаєр відповів: "Будь-хто, хто несе відповідальність за ці злочини, повинен буде відповісти. У тому числі солдати. В тому числі, воєначальники. І, звичайно ж, ті, хто несе політичну відповідальність".
- Нагадаємо, на думку президента України Володимира Зеленського, пропагандистська стаття "Що Росія має зробити з Україною", опублікована в агентстві "РИА Новости", є одним із доказів для майбутнього трибуналу проти військових злочинців з РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе