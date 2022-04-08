Штайнмаєр вважає, що для Путіна потрібно скликати трибунал через воєнні злочини

Про це він заявив у інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel.



На питання, чи повинен Путін та голова МЗС РФ Сергій Лавров з'явитись в суді ООН у Гаазі Штайнмаєр відповів: "Будь-хто, хто несе відповідальність за ці злочини, повинен буде відповісти. У тому числі солдати. В тому числі, воєначальники. І, звичайно ж, ті, хто несе політичну відповідальність".

Нагадаємо, на думку президента України Володимира Зеленського, пропагандистська стаття "Що Росія має зробити з Україною", опублікована в агентстві "РИА Новости", є одним із доказів для майбутнього трибуналу проти військових злочинців з РФ.