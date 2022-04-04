Пропагандистська стаття "Що Росія має зробити з Україною" - це доказ для трибуналу над РФ, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі перед парламентом Румунії.

"Це не просто текст. Це один із доказів для майбутнього трибуналу проти російських військових злочинців", - сказав він.

За словами Зеленського, "у статті описується порядок знищення всього, що робить українців українцями. Сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" та "деєвропеїзацію" України. Сказано, що навіть назву нашої держави треба стерти. Фактичносказано, що загибель найбільшої "кількості наших людей у війні лише вітається".

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"Я хочу, щоб ви мене зрозуміли: вони навіть не ховаються. Вони відкрито говорять про мету вторгнення на територію України. Якби наша армія не вистояла, якби наш народ не піднявся на захист держави, вони б зробили те, що зробили в Бучі - але на всій території України", - заявив Зеленський.

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