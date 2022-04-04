Репресії, цензура і знищення державності: кремлівські пропагандисти розповіли, що планують зробити з Україною

Такий план дій озвучили в статті "Що Росія повинна зробити з Україною", опублікованій державним виданням "РИА Новости".

У статті автор чітко декларує завдання РФ. Ні про які позаблокові статуси чи зменшення озбороєнь не йдеться.

"Денацифікація передбачає безумовний контроль і встановлення влади, що його забезпечить. В цьому відношенні денацифікована країна не може бути суверенною. Україна, як продемонструвала історія, не може існувати як національна держава", – йдеться в статті.

Далі більше – позбавивши державності, автор хоче позбавити Україну навіть назви.

"Назва "Україна", мабуть, не може бути збережена. Денацифікація неминуче стане деукраїнізацією – відмовою від розпочатого ще радянською владою масштабного штучного роздмухування етнічного компонента самоідентифікації населення територій історичних Малоросії та Новоросії. Українізм – штучна антиросійська конструкція, яка не має власного цивілізаційного змісту".

У день, коли світ жахався фотографіям масових вбивств у Бучі, в російській статті спробували обґрунтувати необхідність репресій проти українців.



"Винною є значна частина народної маси – вона є пасивними нацистами, посібниками нацизму. Подальша денацифікація цієї маси населення полягає у перевихованні, яке досягається ідеологічними репресіями (придушенням) нацистських установок та жорсткою цензурою: не лише у політичній сфері, але обов'язково також у сфері культури та освіти".

Наступним кроком після деукраїнізації України росіяни називають деєвпропеїзацію України, заборону будь-яких "планів Маршала", які могли би забезпечити відбудову України. А знущання над українцями і їхньою самоідентифікацією повинні тривати кілька десятиліть.

"Терміни денацифікації ніяк не можуть бути меншими за одне покоління, яке має народитися, вирости і досягти зрілості в умовах денацифікації".

Нагадаємо, пропагандисти Кремля назвали напад на Україну "вирішенням українського питання" Путіним.

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