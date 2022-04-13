Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

"Я як президент і наш Офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини і офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну. У нас країна вільна і ми готові бути транзитною державою, якщо це питання економічні, а не політичні, - сказав Зеленський. - Друге. Завтра буде 50 днів війни… Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що щодня ми втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує, серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває. Ми задоволені цією кількістю".

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що президента Німеччини Штайнмаєр збирався у Київ, але Зеленський відмовився зустрічатись з ним.

Відтак посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Штайнмаєр не бажаний гість, Київ був би радий німецькому канцлеру Шольцу.

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