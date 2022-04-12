Штайнмаєр не бажаний гість, Київ був би радий Шольцу, - посол України в Німеччині
Україна не погодилася на візит президента Німеччини, але запрошує федерального канцлера Олафа Шольца
Про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник, - повідомляє Der Spiegel.
"Ми повідомили, що мій президент та уряд були б раді вітати у Києві канцлера Олафа Шольца… Президент сподівається на цього", - сказав посол. Він зазначив, що під час візиту хотіли б обговорити допомогу важким озброєнням.
"Мій президент цього з нетерпінням чекає", – сказав Мельник.
Як зауважує Der Spiegel, наразі жодної реакції з боку канцелярії канцелера на запрошення немає.
- Нагадаємо, президент Німеччини Штайнмаєр збирався у Київ, але Зеленський відмовився зустрічатись з ним.
- Штайнмаєр визнав, що його прихильність до Росії була помилкою, лише на початку квітня. До того він активно виступав за співпрацю з РФ та побудову Північного потоку - 2. Також його авторству приписують сумнозвісну "формулу Штайнмаєра", згідно з якою пропонувався російський варіант впровадження Мінських угод.
- Проте тепер Штайнмаєр закликає скликати трибунал щодо воєнних злочинів Росії та президента Володимира Путіна.
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