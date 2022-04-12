Про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник, - повідомляє Der Spiegel.



"Ми повідомили, що мій президент та уряд були б раді вітати у Києві канцлера Олафа Шольца… Президент сподівається на цього", - сказав посол. Він зазначив, що під час візиту хотіли б обговорити допомогу важким озброєнням.



"Мій президент цього з нетерпінням чекає", – сказав Мельник.



Як зауважує Der Spiegel, наразі жодної реакції з боку канцелярії канцелера на запрошення немає.

Нагадаємо, президент Німеччини Штайнмаєр збирався у Київ, але Зеленський відмовився зустрічатись з ним.

Штайнмаєр визнав, що його прихильність до Росії була помилкою, лише на початку квітня. До того він активно виступав за співпрацю з РФ та побудову Північного потоку - 2. Також його авторству приписують сумнозвісну "формулу Штайнмаєра", згідно з якою пропонувався російський варіант впровадження Мінських угод.

Проте тепер Штайнмаєр закликає скликати трибунал щодо воєнних злочинів Росії та президента Володимира Путіна.

Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку.