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Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України, - Bild

19 жовтня, 2022 середа
20:56
Світ Франк-Вальтер Штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на четвер, 20 жовтня, візит до України

Про це повідомляє Bild.

"Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато іноземних дипломатів та гостей, які хочуть продемонструвати свою присутність у столиці прямо зараз", - заявив у коментарі Bild представник українського уряду.

Відомо, що візит до Києва федерального президента Німеччини скасовано з "міркуваннями безпеки".

Видання пише, що федеральне міністерство закордонних справ, міністерство внутрішніх справ та органи безпеки Німеччини рекомендували Штайнмаєру не їхати до Києва. Однак найближчим часом візит має відбутися.

Також повідомляється, що приїзд німецького президента погоджувався кілька тижнів.

  • 18 жовтня Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання. Також німецька сторона передала 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та сім понтонних систем.

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Німеччина
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