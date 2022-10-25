Про це повідомила Укрзалізниця у своєму телеграмі.

"Концентрація ірисів на фото у купе нашого ранкового дипломатичного поїзда невипадкова: любов до ірисів у нас у всіх спільна, що поробиш", - ідеться в повідомлені.

Журналіст Маттіас Дейс відреагував на привітання від Укрзалізниці у твіттері.

"Ця картка української залізниці була в купе федерального президента Штайнмаєра під час його подорожі до Києва. З любов'ю велике спасибі за німецьку підтримку", - написав він.

Уранці 25 жовтня до України прибув із візитом президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.