"Велике спасибі за німецьку підтримку": Укрзалізниця листівками та букетом квітів привітала Штайнмаєра в Україні
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва ранковим потягом від Укрзалізниці, яка оригінально привітала його листівками та букетом ірисів
Про це повідомила Укрзалізниця у своєму телеграмі.
"Концентрація ірисів на фото у купе нашого ранкового дипломатичного поїзда невипадкова: любов до ірисів у нас у всіх спільна, що поробиш", - ідеться в повідомлені.
Журналіст Маттіас Дейс відреагував на привітання від Укрзалізниці у твіттері.
"Ця картка української залізниці була в купе федерального президента Штайнмаєра під час його подорожі до Києва. З любов'ю велике спасибі за німецьку підтримку", - написав він.
- Уранці 25 жовтня до України прибув із візитом президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.
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