Штайнмаєр на Чернігівщині ховався в укритті, де спонтанно поспілкувався  з мешканцями

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Після прибуття Штайнмаєра до Корюківки було оголошено повітряну тривогу. Сирена прозвучала, коли Штайнмаєр спілкувався зі ЗМІ.

Німецькому президенту довелося "вести спонтанну розмову" з цивільним населенням у бомбосховищі, пише видання.

Пізніше у вівторок Штайнмаєр має повернутися до Києва та зустрітися, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським.

Наразі незрозуміло, як на його плани вплине повітряна тривога.

Нагадаємо, Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок вранці. Президент Німеччини прибув ранковим потягом від Укрзалізниці, яка оригінально привітала його листівками та букетом ірисів (в подяку за систему ППО з аналогічною назвою).

Він мав намір зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Торік Штайнмаєр теж відвідував Корюківку, де у березні 1943 року нацисти вбили всіх жителів, а саме містечко спалили.

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