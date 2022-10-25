Штайнмаєр на Чернігівщині ховався в укритті, де спонтанно поспілкувався з мешканцями
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту в Корюківку на Чернігівщині був змушений вирушити в бомбосховище через повітряну тривогу
Про це повідомило німецьке видання Spiegel.
Після прибуття Штайнмаєра до Корюківки було оголошено повітряну тривогу. Сирена прозвучала, коли Штайнмаєр спілкувався зі ЗМІ.
Німецькому президенту довелося "вести спонтанну розмову" з цивільним населенням у бомбосховищі, пише видання.
Пізніше у вівторок Штайнмаєр має повернутися до Києва та зустрітися, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським.
Наразі незрозуміло, як на його плани вплине повітряна тривога.
- Нагадаємо, Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок вранці. Президент Німеччини прибув ранковим потягом від Укрзалізниці, яка оригінально привітала його листівками та букетом ірисів (в подяку за систему ППО з аналогічною назвою).
- Він мав намір зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.
- Торік Штайнмаєр теж відвідував Корюківку, де у березні 1943 року нацисти вбили всіх жителів, а саме містечко спалили.
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